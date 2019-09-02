​Число пожаров в Амазонии в августе стало рекордным с 2010 года

Почти 31 тысяча очагов возгораний зафиксирована в прошлом месяце в бразильской части Амазонии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe).

Это самый высокий показатель за последние девять лет и почти втрое больше, чем годом ранее

Всего с начала года в Амазонии зарегистрировано 46 825 пожаров. Согласно статистике ведомства, рекордное число пожаров в данном регионе за август - 63 764 - было отмечено в 2005 году. Тогда же был установлен "рекорд" количества природных пожаров с января по сентябрь по всей стране - почти 150 тысяч очагов. По данным Inpe, за первые семь месяцев этого года пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома.