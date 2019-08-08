Число пострадавших во время штурма дома Атамбаева возросло до 98

Число пострадавших в рамках проведения операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возрасло, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились 98 человек.Уточняется, что в военный госпиталь переведены 11 силовиков.

Кроме того, 13 пострадавших получают стационарное лечение.

Ранее сообщалось, что Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. Рядом с ним находятся официальный представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева и сторонник экс-президента Фарид Ниязов.