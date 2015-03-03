Число пострадавших в результате землетрясения в Китае возросло до 50 человек

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,5 в юго-западной китайской провинции Юньнань возросло до 50 человек. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Стихией разрушены или сильно повреждены более 15 тыс домов.

К настоящему моменту в районе бедствия частично восстановлена подача воды и электроэнергии. На ликвидацию последствий землетрясения выделено 4 млн юаней (650,4 тыс.долларов США).

Провинция Юньнань - один из самых сейсмически активных регионов Китая. Последнее крупное землетрясение произошло здесь в августе 2014 года. Тогда погибли более 600 человек.