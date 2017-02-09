Число пострадавших в результате торнадо в Луизиане достигло 40 человек

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В результате торнадо в штате Луизиана пострадали уже около 40 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, более 80 человек провели ночь в убежищах. Губернатор Джон Бел Эдвардс ввел в штате чрезвычайное положение и посоветовал гражданам сохранять бдительность.

«Это очень опасно. Линии электропередач разрушены, телефонные и фонарные столбы валяются на дорогах. Повсюду металлические обломки, а нам нужно держать дороги свободными»,— рассказал губернатор. В городе нанесен ущерб более 300 зданиям, из-за бушующей стихии без электричества остаются около 6,7 тыс. домов.