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    Число пострадавших в результате торнадо в Луизиане достигло 40 человек

    Более 80 человек провели ночь в убежищах

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В результате торнадо в штате Луизиана пострадали уже около 40 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, более 80 человек провели ночь в убежищах. Губернатор Джон Бел Эдвардс ввел в штате чрезвычайное положение и посоветовал гражданам сохранять бдительность.

    «Это очень опасно. Линии электропередач разрушены, телефонные и фонарные столбы валяются на дорогах. Повсюду металлические обломки, а нам нужно держать дороги свободными»,— рассказал губернатор. В городе нанесен ущерб более 300 зданиям, из-за бушующей стихии без электричества остаются около 6,7 тыс. домов.

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