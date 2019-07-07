Число пострадавших при взрыве в Афганистане увеличилось до 179 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Количество пострадавших в результате взрыва в афганском городе Газни увеличилось до 179,

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.

По данным телеканала, пострадавших, большая часть из которых гражданские лица, доставили в больницы. Агентство Пажвак сообщило, что среди пострадавших 36 детей.

Пресс-секретарь афганского президента Ашрафа Гани Садик Садикки осудил атаку талибов и назвал ее терактом.

"Террористическое нападение талибов возле частной школы в городе Газни, которое привело к гибели гражданских лиц, вызывает осуждение и является преступлением против человечности", - написал пресс-секретарь в Twitter.

*** 09:53

Смертник подорвал грузовик со взрывчаткой в афганском городе Газни.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство Pajhwok, по меньшей мере 12 человек погибли и 43 пострадали.

Согласно информации, среди погибших восемь полицейских и четверо гражданских жителей.

Телеканал Tolo News сообщает, что атака была совершена на офис национального управления безопасности утром в воскресенье, 7 июля. Террорист-смертник подорвал грузовик с взрывчаткой. Движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.