Число погибших в Тибете после землетрясения в Непале возросло до 25

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 человек погибли в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР в результате землетрясения, произошедшего в Непале в субботу. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших в данном регионе КНР.

По данным агентства, число пострадавших возросло до 117 человек.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. За первыми подземными толчками последовали еще несколько афтершоков. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду. Очаг залегал на глубине 15 километров. В воскресенье Непал вновь потрясла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7. По последним данным, число жертв землетрясения в Непале составляет 4138 человек, свыше 6,5 тысяч человек получили ранения.