    Число погибших в результате израильских ударов по Ливану достигло 1 345 человек

    Число погибших в результате израильских ударов по Ливану достигло 1 345 человек

    Число погибших в результате израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 1 345 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщает министерство здравоохранения Ливана.

    Согласно информации еще 4 040 человек получили ранения.

    В ежедневном отчете Центра операций по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения отмечается, что среди погибших - 125 детей и 91 женщина.

    Также уточняется, что только за последние 24 часа в стране были убиты 27 человек и 105 получили ранения.

    Накануне сообщалось о 1 318 погибших со 2 марта.

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 1 345 nəfərə çatıb

