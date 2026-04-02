Число погибших в результате израильских ударов по Ливану достигло 1 345 человек
Другие страны
- 02 апреля, 2026
- 19:08
Число погибших в результате израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 1 345 человек.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщает министерство здравоохранения Ливана.
Согласно информации еще 4 040 человек получили ранения.
В ежедневном отчете Центра операций по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения отмечается, что среди погибших - 125 детей и 91 женщина.
Также уточняется, что только за последние 24 часа в стране были убиты 27 человек и 105 получили ранения.
Накануне сообщалось о 1 318 погибших со 2 марта.
