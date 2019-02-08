Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 157

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 157 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета "Folha de S.Paulo" со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где случилась трагедия.

Личности 134 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 182 человека.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс.