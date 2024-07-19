Число погибших в протестах в Бангладеш возросло до 75

По меньшей мере 75 человек стали жертвами продолжающихся акций протеста против системы квотирования на государственные должности в Бангладеш.

По меньшей мере 75 человек стали жертвами продолжающихся акций протеста против системы квотирования на государственные должности в Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные медиков.

Ранее сообщалось о 50 погибших. Всего в больницах разных городов Бангладеш с 16 июля умерли 75 человек. Неофициальные источники сообщают о 100 жертвах. Число раненых уже достигает нескольких тысяч.

Протесты в Бангладеш начались в этом месяце после того, как сотни студентов частных и государственных вузов в разных городах республики выступили против квот на трудоустройство для родственников борцов за свободу - участников войны за независимость 1971 года. Их сочли дискриминационными. Почти 32 млн молодых людей не имеют работы или профессионального образования в стране с населением 170 млн. Они считают, что власти делают недостаточно для борьбы с безработицей.

Правоохранительные органы применяют для разгона демонстраций резиновые пули и водометы. Участники акций протеста выходят на улицы с палками, железными прутьями и камнями. Многие из них одеты в мотоциклетные шлемы.

Над столицей страны - Даккой - замечены военные вертолеты. На улицы выведена бронетехника. Телевизионные новостные каналы прекратили выход в эфир, не работают сайты крупнейших СМИ, мобильный интернет отключен, система телекоммуникационной связи с другими странами нарушена. Школы, колледжи, университеты закрыты.