Число погибших в наводнениях на северо-востоке Индии достигло 14

Число погибших в наводнениях в северо-восточном индийском штате Ассам, где почти неделю не прекращаются ливни, достигло 14, без вести пропали семь человек.

Число погибших в наводнениях в северо-восточном индийском штате Ассам, где почти неделю не прекращаются ливни, достигло 14, без вести пропали семь человек.

Как передает Report, об этом со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями штата сообщил телеканал NDTV .

В общей сложности из-за стихии пострадали 700 тыс. жителей 29 округов Ассама. Затоплены более 2,2 тыс. деревень.

В спасательных операциях задействованы вертолеты индийских ВВС. До многих населенных пунктов нет возможности добраться по земле. Людей эвакуируют во временные палаточные лагеря.