Число погибших в Газе палестинцев приблизилось к отметке 25 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа палестинцев приблизилось к отметке в 25 тыс. человек.

Число погибших в секторе Газа палестинцев приблизилось к отметке в 25 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

Кроме того, число раненых возросло до 62 388 человек.

В Минздраве добавили, что "за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа погибли 165 человек, еще по меньшей мере 280 ранены". Тела некоторых погибших все еще остаются под завалами разрушенных зданий и на дорогах анклава, медики и спасатели пока не могут до них добраться.