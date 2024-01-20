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Число погибших в Газе палестинцев приблизилось к отметке 25 тыс. человек

Число погибших в Газе палестинцев приблизилось к отметке 25 тыс. человек Число погибших в секторе Газа палестинцев приблизилось к отметке в 25 тыс. человек.
Другие страны
20 января 2024 г. 13:24
Число погибших в Газе палестинцев приблизилось к отметке 25 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа палестинцев приблизилось к отметке в 25 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава.

Кроме того, число раненых возросло до 62 388 человек.

В Минздраве добавили, что "за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа погибли 165 человек, еще по меньшей мере 280 ранены". Тела некоторых погибших все еще остаются под завалами разрушенных зданий и на дорогах анклава, медики и спасатели пока не могут до них добраться.

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Версия на английском языке Death toll of Palestinians in Gaza reaches 25,000 people
Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölən fələstinlilərin sayı 25 min nəfərə yaxınlaşıb

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