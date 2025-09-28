Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 40 человек

Число погибших в результате давки на политическом митинге в индийском штате Тамилнад достигло 40, госпитализированы 124 человека.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил министр здравоохранения штата М. Субраманиан.

По словам министра, 36 человек погибли в субботу по пути в больницу, еще четверо скончались после госпитализации. Среди погибших было девять детей. Он добавил, что состояние пострадавших в основном стабильное.

Напомним, что десятки тысяч людей собрались в субботу в районе Карур, чтобы посетить митинг известного актера и политика Виджая. Он ведет предвыборную кампанию в преддверии выборов в парламент штата, которые состоятся в начале 2026 года.

Местные жители отмечают, что для управления скоплением людей вокруг места проведения мероприятия было установлено множество баррикад и веревок, однако толпа настолько разрослась, что перестала поддаваться контролю. Когда политик начал свое выступление после шестичасового опоздания возникла суматоха и давка.