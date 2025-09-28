Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 40 человек

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 15:43
    Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 40 человек

    Число погибших в результате давки на политическом митинге в индийском штате Тамилнад достигло 40, госпитализированы 124 человека.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил министр здравоохранения штата М. Субраманиан.

    По словам министра, 36 человек погибли в субботу по пути в больницу, еще четверо скончались после госпитализации. Среди погибших было девять детей. Он добавил, что состояние пострадавших в основном стабильное.

    Напомним, что десятки тысяч людей собрались в субботу в районе Карур, чтобы посетить митинг известного актера и политика Виджая. Он ведет предвыборную кампанию в преддверии выборов в парламент штата, которые состоятся в начале 2026 года.

    Местные жители отмечают, что для управления скоплением людей вокруг места проведения мероприятия было установлено множество баррикад и веревок, однако толпа настолько разрослась, что перестала поддаваться контролю. Когда политик начал свое выступление после шестичасового опоздания возникла суматоха и давка.

    Индия митинг штат Тамилнад давка погибшие Виджай
    Hindistanda izdiham nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb
    Death toll from stampede in southern India climbs to 40

    Последние новости

    16:53
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские стрелки завоевали бронзовую медаль

    Командные
    16:31

    СМИ: Украина хочет заключить мегасделку по вооружению из США на $90 млрд

    Другие страны
    16:12

    В Молдове парламентские выборы признаны состоявшимися

    Другие страны
    16:04

    Азербайджан будет представлен на Всемирной конференции ЮНЕСКО в Барселоне

    Kультурная политика
    15:43

    Число погибших в давке на митинге в Индии возросло до 40 человек

    Другие страны
    15:37

    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 66 тыс. человек

    Другие
    15:31

    Ушел из жизни известный турецкий поэт родом из Азербайджана

    Искусство
    15:20
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    15:12

    СМИ: Действия Бербок в качестве председателя ГА ООН вызвали насмешки

    Другие страны
    Лента новостей