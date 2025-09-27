В Индии на митинге актера и политика погибли почти 30 человек
27 сентября, 2025
По меньшей мере 29 человек погибли и около 50 пострадали на митинге, проведенном тамильским актером и политиком Виджаем в южноиндийском штате Тамилнад.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила в субботу газета Hindu со ссылкой на министра здравоохранения штата М. Субраманиана.
"На встрече в городе Карур, которая стала частью продолжающегося предвыборного тура Виджая по штату в поддержку его политической партии Tamilaga Vettri Kazhagam, собралось много людей. На место происшествия были отправлены по меньшей мере 44 врача из близлежащих округов", - говорится в сообщении.
"Прискорбный инцидент во время политического митинга в Каруре, штат Тамилнад, глубоко опечален", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X.
