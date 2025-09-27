Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Индии на митинге актера и политика погибли почти 30 человек

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 20:39
    В Индии на митинге актера и политика погибли почти 30 человек

    По меньшей мере 29 человек погибли и около 50 пострадали на митинге, проведенном тамильским актером и политиком Виджаем в южноиндийском штате Тамилнад.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила в субботу газета Hindu со ссылкой на министра здравоохранения штата М. Субраманиана.

    "На встрече в городе Карур, которая стала частью продолжающегося предвыборного тура Виджая по штату в поддержку его политической партии Tamilaga Vettri Kazhagam, собралось много людей. На место происшествия были отправлены по меньшей мере 44 врача из близлежащих округов", - говорится в сообщении.

    "Прискорбный инцидент во время политического митинга в Каруре, штат Тамилнад, глубоко опечален", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X.

    Индия митинг штат Тамилнад погибшие
    Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölüb

    Последние новости

    21:22

    Трамп поручил Хегсету предоставить войска для защиты Портленда от "Антифы"

    Другие страны
    21:06

    Лавров: Евроатлантическая модель безопасности бесперспективна

    В регионе
    20:58

    В посольстве Азербайджана в Румынии состоялось мероприятие в связи с Днем памяти

    Внешняя политика
    20:50

    Бербок и Мирзоян обсудили мирные договоренности Баку и Еревана

    В регионе
    20:46

    Глава МИД РФ пригрозил Западу "решительным отпором"

    В регионе
    20:39

    В Индии на митинге актера и политика погибли почти 30 человек

    Другие страны
    20:36

    СМИ: Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа

    Другие страны
    20:30

    Ла Лига: "Реал" разгромно проиграл "Атлетико" в мадридском дерби

    Футбол
    20:24

    Глава МИД Судана: Мы очень рады миру между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей