В Индии на митинге актера и политика погибли почти 30 человек

По меньшей мере 29 человек погибли и около 50 пострадали на митинге, проведенном тамильским актером и политиком Виджаем в южноиндийском штате Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила в субботу газета Hindu со ссылкой на министра здравоохранения штата М. Субраманиана.

"На встрече в городе Карур, которая стала частью продолжающегося предвыборного тура Виджая по штату в поддержку его политической партии Tamilaga Vettri Kazhagam, собралось много людей. На место происшествия были отправлены по меньшей мере 44 врача из близлежащих округов", - говорится в сообщении.

"Прискорбный инцидент во время политического митинга в Каруре, штат Тамилнад, глубоко опечален", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X.