    Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24

    Число погибших в результате взрыва на электростанции Vedanta в индийском штате Чхаттисгарх возросло до 24 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NDTV.

    Отмтим, что взрыв произошел 14 апреля на электростанции Vedanta Ltd в деревне Сингхитарай в стальной трубе, по которой пар под высоким давлением поступал из котла в турбину. В первый день погибли 10 человек, десятки получили тяжелые ожоги и ранения и были госпитализированы. Впоследствии 14 пострадавших скончались в больницах.

    По данным официальных лиц, около десятка пострадавших проходят лечение в разных больницах, трое из них находятся в критическом состоянии.

    Полиция возбудила уголовное дело по статьям, связанным с причинением смерти по неосторожности и небрежным обращением с оборудованием, в отношении восьми-десяти человек, в том числе председателя совета директоров Vedanta Group Анила Агарвала и директора завода Девендры Пателя.

    Результаты экспертизы показали, что взрыв произошел из-за чрезмерного скопления топлива и последующего повышения давления.

    Hindistanda elektrik stansiyasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı 24-ə çatıb

