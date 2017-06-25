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    Число погибших при взрывах в Пакистане возросло до 85

    В пятницу прогремели несколько взрывов рядом с торговыми рядами в городе Парачинар

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Количество жертв при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 85 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает в субботу агентство Express and star.

    На северо-западе Пакистана в пятницу прогремели несколько взрывов рядом с торговыми рядами в городе Парачинар.

    В этот момент местные жители как раз готовились к празднованию окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

    Напомним, ранее стало известно о 73 погибших.

    По информации местных властей, еще 12 человек скончались в больнице от полученных ранений. Всего в больницу поступили с ранениями более 260 человек, многие из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

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