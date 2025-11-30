Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 13:34
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге возросло до 146, включая пожарного.
Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, об этом сообщает местная полиция.
По ее данным, 30 тел было обнаружено на месте происшествия за последние двое суток, однако их число будет расти.
Отмечается, что 79 человек, в том числе 12 пожарных, пострадали. Ранее сообщалось о 128 погибших.
По данным издания, в восьми блоках жилого комплекса с июля 2024 года проводились ремонтные работы, здания были покрыты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти заявляют, что легковоспламеняющийся материал из пенополистирола, используемый при ремонтных работах, стал причиной быстрого распространения огня.
