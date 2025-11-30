Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 13:34
    Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146

    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге возросло до 146, включая пожарного.

    Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, об этом сообщает местная полиция.

    По ее данным, 30 тел было обнаружено на месте происшествия за последние двое суток, однако их число будет расти.

    Отмечается, что 79 человек, в том числе 12 пожарных, пострадали. Ранее сообщалось о 128 погибших.

    По данным издания, в восьми блоках жилого комплекса с июля 2024 года проводились ремонтные работы, здания были покрыты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти заявляют, что легковоспламеняющийся материал из пенополистирола, используемый при ремонтных работах, стал причиной быстрого распространения огня.

    Гонконг жилой комплекс пожар погибшие
    Honkonqda yanğında ölənlərin sayı 146 nəfərə çatıb
    Hong Kong: Death toll in high-rise fire rises to 146 as more bodies found in burned buildings
    Elvis

    Последние новости

    14:05

    Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

    Другие страны
    13:47

    Беларусь выразила готовность к диалогу с НАТО по безопасности

    Другие страны
    13:40
    Фото

    В ДТП на трассе Баку-Губа скончался пешеход

    Происшествия
    13:36

    Хакан Фидан: Путин готов к миру "при определенных условиях"

    Другие страны
    13:34

    Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146

    Другие страны
    13:32
    Фото

    В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в Азербайджане

    Религия
    13:19

    "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

    Футбол
    13:11
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    13:07
    Фото

    В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"

    Kультурная политика
    Лента новостей