В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО
- 07 октября, 2025
- 10:24
Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции директор по операциям команды спасателей адмирал Брамантйо.
"Из общего числа в 171 человек - 67 погибли", - заявил он.
Многоэтажное здание исламской школы-интерната обрушилось в момент, когда ученики собирались на дневную молитву в прошлый понедельник.
Число погибших при обрушении здания исламской школы-интерната в Индонезии увеличилось до 60.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Три человека числятся пропавшими без вести. На лечении в больницах находятся 99 человек.
Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в прошлый понедельник в момент, когда ученики собирались на дневную молитву.