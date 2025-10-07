Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 10:24
    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции директор по операциям команды спасателей адмирал Брамантйо.

    "Из общего числа в 171 человек - 67 погибли", - заявил он.

    Многоэтажное здание исламской школы-интерната обрушилось в момент, когда ученики собирались на дневную молитву в прошлый понедельник.

    Число погибших при обрушении здания исламской школы-интерната в Индонезии увеличилось до 60.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Три человека числятся пропавшими без вести. На лечении в больницах находятся 99 человек.

    Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в прошлый понедельник в момент, когда ученики собирались на дневную молитву.

    Индонезия школа-интернат обрушение здания
    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    10:34

    АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого года

    Инфраструктура
    10:34

    Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере Азербайджана

    Бизнес
    10:34

    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства

    Бизнес
    10:30

    В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    10:24

    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:23

    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Бизнес
    10:19

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Бизнес
    10:19

    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    Здоровье
    10:12

    Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря

    COP29
    Лента новостей