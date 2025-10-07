В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции директор по операциям команды спасателей адмирал Брамантйо.

"Из общего числа в 171 человек - 67 погибли", - заявил он.

Многоэтажное здание исламской школы-интерната обрушилось в момент, когда ученики собирались на дневную молитву в прошлый понедельник.

10:13

Число погибших при обрушении здания исламской школы-интерната в Индонезии увеличилось до 60.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Три человека числятся пропавшими без вести. На лечении в больницах находятся 99 человек.

