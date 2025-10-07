İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İndoneziyanın Sidoarco şəhərində internat məktəbinin binasının uçması nəticəsində həlak olanların sayı 67-yə çatıb.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə xilasetmə komandasının əməliyyat direktoru admiral Bramantyo mətbuat konfransında bildirib.

    İnternat məktəbinin çoxmərtəbəli binası ötən bazar ertəsi şagirdlər günorta namaza toplaşarkən uçub.

    İndoneziyada internat məktəbinin binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 60-a çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər məlumat yayıb.

    Üç nəfər itkin düşüb, 99 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib.

