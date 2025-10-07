İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 10:32
İndoneziyanın Sidoarco şəhərində internat məktəbinin binasının uçması nəticəsində həlak olanların sayı 67-yə çatıb.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə xilasetmə komandasının əməliyyat direktoru admiral Bramantyo mətbuat konfransında bildirib.
İnternat məktəbinin çoxmərtəbəli binası ötən bazar ertəsi şagirdlər günorta namaza toplaşarkən uçub.
İndoneziyada internat məktəbinin binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 60-a çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər məlumat yayıb.
Üç nəfər itkin düşüb, 99 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib.
Son xəbərlər
10:42
Azərbaycan banklarında unikal əmanətçilərin sayı açıqlanıbMaliyyə
10:42
Səfir: "Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi regionun iqtisadi inkişafına ümid verir"Biznes
10:35
Azərbaycan IsDB Qrupu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibBiznes
10:34
Foto
"Araz-Naxçıvan" futbol klubunun heyəti Naxçıvana gedibFutbol
10:32
"Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərirMaliyyə
10:32
İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:30
"Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcəkKomanda
10:30
ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıbİnfrastruktur
10:25