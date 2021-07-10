О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79 Количество жертв обрушения многоэтажного дома в штате Флорида выросло до 79.
Другие страны
10 июля 2021 г. 02:08
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79

Количество жертв обрушения многоэтажного дома в штате Флорида выросло до 79.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"Общее число жертв увеличилось до 79", - сказала Кава журналистам.

По ее словам, 53 тела опознаны.

Глава округа добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.

Обрушение 12-этажного жилкомплекса Champlain Towers South в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, произошло в ночь на 24 июня. Разрушено около половины из 130 расположенных в здании квартир. Многоэтажка была возведена в 1981 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Floridada çökən binada ölənlərin sayı 79-a yüksəldi

Самое важное

В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi