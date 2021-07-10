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Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 79

Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 79 Количество жертв обрушения многоэтажного дома в штате Флорида выросло до 79.
Другие страны
10 июля 2021 г. 02:08
Число жертв обрушения здания во Флориде достигло 79

Количество жертв обрушения многоэтажного дома в штате Флорида выросло до 79.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"Общее число жертв увеличилось до 79", - сказала Кава журналистам.

По ее словам, 53 тела опознаны.

Глава округа добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.

Обрушение 12-этажного жилкомплекса Champlain Towers South в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, произошло в ночь на 24 июня. Разрушено около половины из 130 расположенных в здании квартир. Многоэтажка была возведена в 1981 году.

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