​Число погибших при обрушении дома в Мумбаи выросло до 14

Число погибших при обрушении 100-летнего четырехэтажного дома в индийском мегаполисе Мумбаи выросло до 14, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что девять человек, в том числе двоих детей, удалось спасти.

Напомним, что накануне обрушился дом, расположенный в переулке, застроенном старыми ветхими домами в мумбайском районе Донгри. Причиной стали мощные муссонные ливни, подтопившие многие районы города. Ситуация осложняется тем, что по узким переулкам к месту обрушения дома не смогла подойти тяжелая техника для спасательных работ.

Всю ночь спасатели и жители района раскапывали дом вручную. Люди сформировали живую цепь, передавая обломки друг другу. Работы на месте обрушения продолжаются.