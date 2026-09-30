Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человек

Число погибших в результате крушения пассажирского судна в Яванском море у берегов Индонезии возросло до 78 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по поиску и спасению страны.

Спасательные команды ведут поиски 57 пропавших без вести человек, в то время как 108 других были благополучно эвакуированы.

Судно Virgo Transport 8 с 243 пассажирами на борту вышло из Сурабаи в Восточной Яве 12 сентября в направлении Банджармасина в Южном Калимантане. Из-за плохой погоды связь с ним прервалась 13 сентября.

Спасатели извлекли тела из-под завалов корабля и вдоль побережья провинции Центральный Калимантан.