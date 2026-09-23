Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии достигло 20
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 10:54
Число погибших в результате крушения парома Virgo Transport 8 в Яванском море у берегов Индонезии возросло до 20 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.
Еще 115 человек числятся пропавшими без вести, 108 удалось спасти.
Напомним, что судно Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту 12 сентября следовало из Сурабаи на Восточной Яве в Банджармасин в провинции Южный Калимантан на острове Борнео. Судно также перевозило 89 транспортных средств.
Во время рейса судно попало в неблагоприятные погодные условия, после чего около 02:00 по местному времени 13 сентября связь с ним была потеряна.
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