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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии достигло 20

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 10:54
    Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии достигло 20

    Число погибших в результате крушения парома Virgo Transport 8 в Яванском море у берегов Индонезии возросло до 20 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

    Еще 115 человек числятся пропавшими без вести, 108 удалось спасти.

    Напомним, что судно Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту 12 сентября следовало из Сурабаи на Восточной Яве в Банджармасин в провинции Южный Калимантан на острове Борнео. Судно также перевозило 89 транспортных средств.

    Во время рейса судно попало в неблагоприятные погодные условия, после чего около 02:00 по местному времени 13 сентября связь с ним была потеряна.

    Пассажирский паром Кораблекрушение Неблагоприятные погодные условия Индонезия
    İndoneziya sahillərində qəzada ölənlərin sayı 20-yə çatıb

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