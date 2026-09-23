Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии достигло 20

Число погибших в результате крушения парома Virgo Transport 8 в Яванском море у берегов Индонезии возросло до 20 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

Еще 115 человек числятся пропавшими без вести, 108 удалось спасти.

Напомним, что судно Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту 12 сентября следовало из Сурабаи на Восточной Яве в Банджармасин в провинции Южный Калимантан на острове Борнео. Судно также перевозило 89 транспортных средств.

Во время рейса судно попало в неблагоприятные погодные условия, после чего около 02:00 по местному времени 13 сентября связь с ним была потеряна.