    Число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 52

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 09:31
    Число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 52

    Число погибших под завалами рухнувшей исламской школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 52.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Detik.

    Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в прошлый понедельник в момент, когда ученики собирались на дневную молитву.

    "Сотрудники правоохранительных органов извлекли еще семь тел из-под завалов исламской школы-интерната Аль-Хозини в Сидоарджо, Восточная Ява. Таким образом, общее число погибших … достигло 52 человек", - пишет издание.

    Ранее сообщалось о гибели 36 человек.

    Индонезия школа-интернат обрушение здания
    İndoneziyada ölənlərin sayı 52-yə çatıb

