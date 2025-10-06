Число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 52

Число погибших под завалами рухнувшей исламской школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 52.

Как передает Report, об этом сообщает портал Detik.

Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в прошлый понедельник в момент, когда ученики собирались на дневную молитву.

"Сотрудники правоохранительных органов извлекли еще семь тел из-под завалов исламской школы-интерната Аль-Хозини в Сидоарджо, Восточная Ява. Таким образом, общее число погибших … достигло 52 человек", - пишет издание.

Ранее сообщалось о гибели 36 человек.