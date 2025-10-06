İndoneziyada ölənlərin sayı 52-yə çatıb
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 09:39
İndoneziyada internat tipli məktəbin uçması nəticəsində ölən şagirdlərin sayı 52-yə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Detik" portalı məlumat yayıb.
"Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları məktəbin qalıqları altından daha yeddi meyit çıxarıblar. Beləliklə, ölənlərin sayı 52-yə çatıb", - məlumatda qeyd edilib.
Daha əvvəl, 36 nəfərin həlak olduğu bildirilirdi.
