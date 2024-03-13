Число погибших палестинцев в секторе Газа приблизилось к 31,3 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приближается к 31,3 тыс. человек.

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, приближается к 31,3 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело Министерство здравоохранения палестинского анклава в своем телеграм-канале.

Сообщается, что по меньшей мере 73 024 человека пострадали. Только за последние сутки в анклаве погибли 88 человек, еще 135 получили ранения.

В заявлении отмечается, что 72% погибших и раненых - женщины и дети. Тела некоторых погибших остаются под завалами и на дорогах анклава, израильские силы не позволяют бригадам скорой помощи и экстренных служб добраться до них.