Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 33 тыс. человек

Более 33,1 тыс. палестинцев погибли в результате проведения израильскими силами с начала октября прошлого года военной операции в секторе Газа.

Более 33,1 тыс. палестинцев погибли в результате проведения израильскими силами с начала октября прошлого года военной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привело Министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв на настоящий момент достигло 33 173", - говорится в заявлении Минздрава, процитированном телеканалом Al Jazeera.

По информации ведомства, за тот же период ранения в анклаве получили 75 815 палестинцев.

Только за минувшие сутки 46 человек погибли, 65 получили ранения.