Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Число погибших от наводнений в Кении превысило 80

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 18:09
    Количество погибших в результате наводнений в Кении возросло до 81 человека.

    Как передает Report, об этом сообщила Национальная полицейская служба государства.

    Ранее была информация о 71 жертве.

    "По состоянию на текущий момент общее количество жертв, к сожалению, достигло 81, - отмечается в заявлении. - Найроби по-прежнему является наиболее пострадавшей территорией, где зафиксировано 37 погибших".

    Помимо этого, затопления, спровоцированные интенсивными осадками, заставили свыше 2,6 тыс. семей эвакуироваться из своих жилищ и повлекли за собой значительные разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

    Наводнения из-за проливных дождей продолжаются в Кении с 6 марта. От ливней также серьезно пострадала соседняя Эфиопия. На юге этой страны в результате оползней и наводнений погибли не менее 107 человек.

    Наводнения в Кении Национальная полицейская служба Кении Погибшие от наводнений Интенсивные осадки
    Ты - Король

    Последние новости

