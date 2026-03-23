Число погибших от наводнений в Кении превысило 80

Количество погибших в результате наводнений в Кении возросло до 81 человека.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная полицейская служба государства.

Ранее была информация о 71 жертве.

"По состоянию на текущий момент общее количество жертв, к сожалению, достигло 81, - отмечается в заявлении. - Найроби по-прежнему является наиболее пострадавшей территорией, где зафиксировано 37 погибших".

Помимо этого, затопления, спровоцированные интенсивными осадками, заставили свыше 2,6 тыс. семей эвакуироваться из своих жилищ и повлекли за собой значительные разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Наводнения из-за проливных дождей продолжаются в Кении с 6 марта. От ливней также серьезно пострадала соседняя Эфиопия. На юге этой страны в результате оползней и наводнений погибли не менее 107 человек.