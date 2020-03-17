​Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек

Число жертв коронавируса в США подскочило до 85.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 74 умерших, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.

По данным университета, число подтвержденных заражений превысило 4,6 тысячи, более чем удвоившись за последние трое суток.

Местные власти объявляют карантин в наиболее пострадавших районах. Так, объявлен карантин в семи округах Калифорнии, составляющих мегаполис Сан-Франциско и Сан-Хосе с населением более 7 миллионов человек, жителей просят выходить из дома только за продуктами и лекарствами.