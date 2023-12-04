Число погибших израильских военных в секторе Газа превысило 400 человек

Число погибших израильских военных в ходе эскалации конфликта в секторе Газа возросло до 401 человека.

Число погибших израильских военных в ходе эскалации конфликта в секторе Газа возросло до 401 человека.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ объявил в понедельник утром имена трех солдат, погибших в бою в секторе Газа в воскресенье", - отмечает издание.

В пятницу утром срок перемирия между Израилем и радикальным движением ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.