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Число погибших израильских военных в секторе Газа превысило 400 человек

Число погибших израильских военных в секторе Газа превысило 400 человек Число погибших израильских военных в ходе эскалации конфликта в секторе Газа возросло до 401 человека.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 09:48
Число погибших израильских военных в секторе Газа превысило 400 человек

Число погибших израильских военных в ходе эскалации конфликта в секторе Газа возросло до 401 человека.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ объявил в понедельник утром имена трех солдат, погибших в бою в секторе Газа в воскресенье", - отмечает издание.

В пятницу утром срок перемирия между Израилем и радикальным движением ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

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Версия на английском языке Number of Israeli soldiers killed in Gaza exceeds 400 
Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölən İsrail hərbçilərinin sayı 400-ü keçib

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