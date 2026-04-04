Число погибших из-за ударов по Ливану превысило 1 400 человек

В результате израильских ударов по югу Ливана за сутки погибли не менее 54 человек, еще 156 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав республики в соцсети X.

"Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта превысило 1 422, раненых - 4 294. Среди пострадавших 1 203 мужчины, 126 детей и 93 женщины", - отметили в ведомстве.