Число погибших из-за ударов по Ливану превысило 1 400 человек
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 19:24
В результате израильских ударов по югу Ливана за сутки погибли не менее 54 человек, еще 156 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил Минздрав республики в соцсети X.
"Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта превысило 1 422, раненых - 4 294. Среди пострадавших 1 203 мужчины, 126 детей и 93 женщины", - отметили в ведомстве.
