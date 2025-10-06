Число погибших из-за оползней в Индии достигло 23

По меньшей мере 23 человека погибли в индийском восточном штате Западная Бенгалия после того, как проливные дожди вызвали серию оползней, в том числе в популярном туристическом районе Дарджилинг.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PTI.

"Общее число погибших на данный момент составляет 23 человека", - сообщил агентству представитель Национального центра реагирования на стихийные бедствия. По его данным, среди погибших есть дети.

По оценкам местных властей, ливни спровоцировали один из самых сильных оползней за последнее десятилетие в этом регионе. Из-за разгула стихии пострадали многие населенные пункты, перекрыты ключевые автодороги. На месте ЧП работают спасательные службы. Несколько человек удалось спасти из-под завалов.

Власти не исключают, что в Дарджилинге среди жертв могут быть туристы. Тысячи отдыхающих из столицы штата Колкаты и других городов Индии съезжаются в этот туристический центр на праздник Дурга-Пуджа. Спасатели принимают меры для безопасной эвакуации туристов из пострадавших районов.

Метеорологи предупреждают о высокой вероятности дальнейших оползней и наводнений в горных районах Западной Бенгалии в ближайшие дни. Власти рекомендуют жителям и туристам воздержаться от поездок в затронутые стихией районы и соблюдать меры предосторожности.