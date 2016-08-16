Число погибших из-за наводнения в штате Луизиана достигло восьми человек

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ До восьми возросло число жертв сильнейшего наводнения в американском штате Луизиана.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это подтвердил департамент здравоохранения штата.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Пресс-секретарь департамента Саманта Фолкнер сообщила, что еще один человек погиб в округе Ист-Батон-Руж, где ранее скончались три человека. Два человека погибли в округе Сейнт Хелена, еще двое - в округе Танджипахоа.
К настоящему моменту в результате наводнения были эвакуированы 20 тысяч человек.
News DepartmentАвтор новости
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