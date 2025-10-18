Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 76 человек

На сегодняшний день в общей сложности 76 человек погибли, 39 пропали без вести из-за последствий ливней и наводнений в пяти штатах Мексики. Ранее сообщалось о 72 погибших.

Как передает Report, об этом сообщает El Universal со ссылкой на заявление на сайте правительства Мексики.

Согласно информации, больше всего пострадали штаты Веракрус и Идальго. В Веракрусе 34 погибших, 14 пропавших без вести, ущерб нанесен 40 муниципалитетам, в Идальго 22 погибших, 20 пропавших без вести, ущерб нанесен 27 муниципалитетам. В Пуэбле 19 человек погибли и пятеро пропали без вести, разрушения зафиксированы в 23 муниципалитетах. Керетаро сообщает об одном погибшем.

Национальный координатор гражданской обороны (CNPC) предупредил жителей муниципалитетов Сьюдад-Мадеро и Тампико в штате Тамаулипас, а также Анауак, Сьюдад-Куаутемок и Пануко в Веракрусе о повышении уровня воды в реке Пануко в субботу и необходимости эвакуироваться в более безопасные места.