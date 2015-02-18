Число погибших и пострадавших мирных жителей в Афганистане возросло

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Согласно данным ООН, число погибших и пострадавших мирных жителей в Афганистане выросло в 2014 году на 22%, сообщает Report cо ссылкой на BBC.

Всего в прошлом году в стране погибли 3699 человек, еще 6849 - пострадали. С 2009 года, когда было начато наблюдение, это самое большое количество жертв, говорят эксперты ООН.

В отчете также говорится, что впервые бои "Талибана" и правительственных войск унесли больше жизней, нежели дорожные мины.

Иностранные войска официально завершили военную миссию в конце прошлого года.