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    Число погибших и пострадавших мирных жителей в Афганистане возросло

    Это самое большое количество жертв с 2009 года

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Согласно данным ООН, число погибших и пострадавших мирных жителей в Афганистане выросло в 2014 году на 22%, сообщает Report cо ссылкой на BBC. 

    Всего в прошлом году в стране погибли 3699 человек, еще 6849 - пострадали. С 2009 года, когда было начато наблюдение, это самое большое количество жертв, говорят эксперты ООН.

    В отчете также говорится, что впервые бои "Талибана" и правительственных войск унесли больше жизней, нежели дорожные мины.

    Иностранные войска официально завершили военную миссию в конце прошлого года.

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