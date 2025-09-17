Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысяч
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 09:48
Число палестинцев, эвакуировавшихся из сектора Газа после предупреждения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), достигло 400 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.
По последним оценкам Армии обороны Израиля, около 400 тыс. палестинцев уже эвакуировались из Газы в другие районы сектора.
До начала операции ЦАХАЛ в городе, по различным оценкам, проживало около миллиона человек.
Напомним, что 20 августа израильская армия начала наступление на Газу. В ходе подготовки к операции ЦАХАЛ призвал из резерва 60 тыс. военнослужащих и продлил срок службы 20 тыс. резервистов. Операция получила название "Колесница Гидеона-2".
