Чиновники ЕС 8 сентября обсудят в Вашингтоне новые санкции против России
Другие страны
- 06 сентября, 2025
- 09:25
Чиновники Евросоюза 8 сентября проведут в Вашингтоне переговоры об антироссийских рестрикциях.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
По их сведениям, делегацию возглавит специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. Встреча состоится в Министерстве финансов США, на ней будут обсуждаться инструменты экономического давления на Россию, включая новые санкции. В обсуждении примут участие чиновники Госдепартамента, Аппарата представителя США на торговых переговорах и Белого дома.
Ранее о планах команды ЕС отправиться в США для обсуждения санкций против РФ сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.
