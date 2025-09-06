İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Aİ rəsmiləri Vaşinqtonda Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edəcəklər

    06 sentyabr, 2025
    Avropa İttifaqı (Aİ) rəsmiləri sentyabrın 8-də Vaşinqtonda Rusiyaya qarşı məhdudiyyətlərlə bağlı danışıqlar aparacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nümayəndə heyətinə Aİ-nin sanksiyalar üzrə xüsusi elçisi Devid O'Sallivan başçılıq edəcək. ABŞ Maliyyə Nazirliyində keçiriləcək görüşdə Rusiyaya qarşı iqtisadi təzyiq vasitələri, o cümlədən yeni sanksiyalar müzakirə olunacaq.

    Daha əvvəl Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antoniu Koşta Aİ komandasının Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə etmək üçün ABŞ-yə getməyi planlaşdırdığı barədə məlumat vermişdi.

