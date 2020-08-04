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Чили полностью отказалась от пластиковых пакетов

Чили полностью отказалась от пластиковых пакетов Власти южноамериканской Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в торговых точках, страна проводила соответствующие реформы около двух лет
Другие страны
4 августа 2020 г. 03:43
Чили полностью отказалась от пластиковых пакетов

Власти южноамериканской Чили ввели окончательный запрет на использование пластиковых пакетов в торговых точках, страна проводила соответствующие реформы около двух лет.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра окружающей среды страны Каролины Шмидт.

"Отказ от пластиковых пакетов начался 3 августа 2018 года, и сегодня сделан последний шаг – запрещены пластиковые пакеты в небольших и средних магазинах", — сказала министр.

Ранее власти страны ввели запрет на продажу и эксплуатацию пластиковых пакетов в супермаркетах, за два года властям удалось предотвратить продажу 5 миллионов пакетов.

Согласно новым правилам, магазину, продавшему пакет, грозит штраф в размере около 250 тыс. песо за штуку (около 330 долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Daha bir ölkə plastik paketlərdən imtina etdi

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