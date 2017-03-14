Четыре моряка погибли, предположительно, отравившись метиловым спиртом на Камчатке

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовно дело по факту гибели четырех человек на рыболовецком траулере "Изумруд" на Камчатке.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления СК РПФ на транспорте Дарья Немцева.

"Сегодня утром судно доставило в порт Петропавловска-Камчатского четверых погибших, еще четверо моряков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело", - сообщила Дарья Немцева.

Она добавила, что причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

Предварительная причина гибели моряков на судне "Изумруд" - отравление метиловым спиртом, который употребляли несколько членов экипажа, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.