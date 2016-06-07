​Четыре человека стали жертвами мощной бури на востоке Австралии

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Спасатели австралийского штата Тасмания обнаружили тело пожилой женщины, погибшей во время сильной бури, обрушившейся на восточное побережье страны в минувшие выходные дни.

Как передает Report, об этом сообщила полиция штата.

Таким образом общее число погибших составляет уже четыре человека.

В воскресенье в Сиднее и расположенном примерно в 70 км к югу от него городке Боурал утонули два человека, автомашины которых были унесены потоками воды. Еще один человек утонул неподалеку от столицы страны, Канберры.

Полиция и спасатели Тасмании продолжают поиски двух жителей этого острова, полиция Нового Южного Уэльса разыскивает жителя Сиднея. Все трое продолжают пока считаться пропавшими без вести.