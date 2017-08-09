 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Четыре человека погибли в результате бандитской перестрелки на юге Италии

    Двое из погибших фермеры

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате бандитской перестрелки на юге Италии.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    Двое из погибших фермеры, которые оказались свидетелями перестрелки.

    В числе убитых, которых застрелили у железнодорожных путей возле деревушке Сан Марко в регионе Пулия, местный криминальный босс Марио Лучионат Ромито и его шурин Маттео дэ Палма. Оба они находились в автомобили, когда по ним открыли огонь.

    После этого преступники застрелили фермеров, которые оказались неподалеку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi