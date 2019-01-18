Четыре человека погибли на юге Италии, пытаясь уйти от преследования полиции

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На юге Италии в аварии на автостраде погибли четыре человека, водитель пытался уйти от преследования полиции, передаёт Report со ссылкой на новостной телеканал RaiNews24.
Всего в Skoda находились пять человек, они отказались останавливаться по требованию полиции. Машина на большой скорости вылетела за пределы автодороги и перевернулась.
Еще один пострадавший доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что город в Италии объявил распродажу домов за один евро.
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