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    Четыре человека погибли на юге Италии, пытаясь уйти от преследования полиции

    Всего в Skoda находились пять человек, они отказались останавливаться по требованию полиции

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На юге Италии в аварии на автостраде погибли четыре человека, водитель пытался уйти от преследования полиции, передаёт Report со ссылкой на новостной телеканал RaiNews24.

    Всего в Skoda находились пять человек, они отказались останавливаться по требованию полиции. Машина на большой скорости вылетела за пределы автодороги и перевернулась.

    Еще один пострадавший доставлен в больницу.

    Ранее сообщалось, что город в Италии объявил распродажу домов за один евро.

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