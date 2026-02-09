Министерство иностранных дел Норвегии опубликовало официальное заявление в связи с упоминанием имени бывшего премьер-министра страны и экс-генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда в громком деле Джеффри Эпштейна.

Как сообщает Report, норвежское внешнеполитическое ведомство намерено направить обращение в Комитет министров Совета Европы с требованием лишить Ягланда иммунитета, которым он обладает как бывший генеральный секретарь организации.

Согласно информации, предоставленной постоянным представителем Норвегии при Совете Европы Вебьёрном Хейнесом своим коллегам в рабочем порядке, вопрос будет включен в повестку дня заседания Комитета министров СЕ, запланированного на 11 февраля.

Напомним, что на основе обнародованных документов по делу Эпштейна Национальный орган Норвегии по расследованию экономических преступлений и преступлений против окружающей среды начал уголовное производство против Ягланда.

Джеффри Эпштейн - американский финансист, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми. После его смерти в 2019 году в тюрьме продолжается расследование связей влиятельных лиц с его преступной сетью. Рассекреченные документы содержат имена ряда известных политиков.

Отметим, что Турбьёрн Ягланд в период своего пребывания на посту генсека Совета Европы (2009–2019) отличался резкой антиазербайджанской позицией и являлся одним из главных инициаторов предвзятых действий против Азербайджана.