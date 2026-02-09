İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Yaqlandın qara günləri başladı – "Epşteyn işi"nə görə AŞ keçmiş baş katibinin immuniteti ləğv edilir

    Yaqlandın qara günləri başladı – Epşteyn işinə görə AŞ keçmiş baş katibinin immuniteti ləğv edilir

    Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bu ölkənin keçmiş baş naziri, Avropa Şurasının (AŞ) sabiq baş katibi Torbyorn Yaqlandın adının Epşteyn qalmaqalında hallanması ilə bağlı bəyanat yayıb.

    "Report"un məlumatına görə, XİN-in bəyanatında bildirilir ki, bununla bağlı qərarın icrası üçün T.Yaqlandın Avropa Şurasının sabiq baş katibi kimi sahib olduğu immunitetin ləğv edilməsi məqsədilə Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən AŞ-nin Nazirlar Komitəsinə müraciət ediləcək.

    Bununla əlaqədar, Norveçin AŞ yanında daimi nümayəndəsi Vebyorn Heynesin həmkarlarına işçi qaydada verdiyi məlumata əsasən, sabiq AŞ Baş katibinin immunitetinin ləğv edilməsilə bağlı müvafiq qərar layihəsinin AŞ Nazirlər Kabinetinin fevralın 11-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilməsi planlaşdırılır.

    Xatırladaq ki, "Epşteyn işi" çərçivəsində açıqlanmış sənədlər arasında Norveçin İqtisadi va Ətraf Mühit Cinayətlərinin Təhqiqi və Araşdırılması üzrə Milli Orqanı tərəfindan Yaqlanda qarşı cinayət mühakimə icraatının başlanılması ilə bağlı qərar qəbul edilib.

    Qeyd edək ki, T.Yaqland AŞ Baş katibi olduğu dövrdə qatı anti-Azərbaycan mövqeyi ilə seçilib və ölkəmizə qarşı qərəzli addımların əsas təşəbbüskarlarından biri olub.

