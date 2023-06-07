Чехия пообещала Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС

Власти Чехии собираются направить Украине помощь на фоне разрушения Каховской ГЭС. По словам чешского премьер-министра Петра Фиала, соответствующая поддержка будет направлена по линии военного ведомства страны.

Власти Чехии собираются направить Украине помощь на фоне разрушения Каховской ГЭС.

Как сообщает Report , об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, соответствующая поддержка будет направлена по линии военного ведомства страны.

"Министерство обороны предоставит Украине некоторые вещи, которые важны для решения проблем, связанных с этой катастрофой", — отметил премьер Чехии.

Как отмечается, параллельно с этим МИД Чехии одобрил выделение около 10 млн крон (около $452 тыс.) на помощь Киеву. Средства в основном будут потрачены на отправку питьевой воды, а также оборудования для откачки воды.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.