Чехия пообещала Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС

Власти Чехии собираются направить Украине помощь на фоне разрушения Каховской ГЭС.
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По его словам, соответствующая поддержка будет направлена по линии военного ведомства страны.
"Министерство обороны предоставит Украине некоторые вещи, которые важны для решения проблем, связанных с этой катастрофой", — отметил премьер Чехии.
Как отмечается, параллельно с этим МИД Чехии одобрил выделение около 10 млн крон (около $452 тыс.) на помощь Киеву. Средства в основном будут потрачены на отправку питьевой воды, а также оборудования для откачки воды.
В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.