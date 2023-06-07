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Чехия пообещала Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС

Чехия пообещала Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС Власти Чехии собираются направить Украине помощь на фоне разрушения Каховской ГЭС. По словам чешского премьер-министра Петра Фиала, соответствующая поддержка будет направлена по линии военного ведомства страны.
Другие страны
7 июня 2023 г. 22:21
Чехия пообещала Украине помощь после подрыва Каховской ГЭС

Власти Чехии собираются направить Украине помощь на фоне разрушения Каховской ГЭС.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, соответствующая поддержка будет направлена по линии военного ведомства страны.

"Министерство обороны предоставит Украине некоторые вещи, которые важны для решения проблем, связанных с этой катастрофой", — отметил премьер Чехии.

Как отмечается, параллельно с этим МИД Чехии одобрил выделение около 10 млн крон (около $452 тыс.) на помощь Киеву. Средства в основном будут потрачены на отправку питьевой воды, а также оборудования для откачки воды.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

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