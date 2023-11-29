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Чехия направит более $22,5 млн на расширение производства чипов

Чехия направит более $22,5 млн на расширение производства чипов Правительство Чехии одобрило выделение более 500 млн крон (свыше $22,5 млн) на расширение производства чипов в Рожнове-под-Радгоштем. В этом городе на северо-востоке республики расположено выпускающее их предприятие, принадлежащее американской компании ON
Другие страны
29 ноября 2023 г. 22:52
Чехия направит более $22,5 млн на расширение производства чипов

Правительство Чехии одобрило выделение более 500 млн крон (свыше $22,5 млн) на расширение производства чипов в Рожнове-под-Радгоштем. В этом городе на северо-востоке республики расположено выпускающее их предприятие, принадлежащее американской компании ON Semiconductor.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"ON Semiconductor является одним из ведущих американских производителей чипов. Речь идет о расширении выпуска чипов в Рожнове-под-Радгоштем. Правительство поддержит реализацию этого плана суммой свыше полумиллиарда крон. Этим мы продвинем Чехию к большей самодостаточности в производстве чипов и повысим стабильность нашей промышленности, снизим риск их недостатка при возникновении проблем с поставками на глобальном уровне", - сказал Сикела.

Глава Минпромторга несколько раз в течение 2023 года встречался с руководством ON Semiconductor.

"Мы делаем максимум, чтобы фирма решила повысить объем инвестиций в Чехии", - сказал он, отметив, что компания в значительной степени способствует развитию в республике современных технологий и увеличению количества рабочих мест.

На заводе по производству чипов в Рожнове-под-Радгоштем, как проинформировали ранее чешские СМИ, задействованы более двух тысяч рабочих и служащих. Поставки предназначены для автомобилестроительных предприятий. ON Semiconductor рассматривает возможность строительства новых мощностей по производству этих электронных компонентов и планирует инвестировать в проект $2 млрд. Рожнов-под-Радгоштем обсуждается как одно из возможных мест его реализации.

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