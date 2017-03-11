Чавушоглу: поведение Нидерландов не останется без ответа

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отказ Нидерландов позволить ему выступить в Роттердаме не останется без ответа.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в Стамбуле.

"Без ответа это не останется. Мы отреагируем как требуется. Этот фашистский шаг Нидерландов сделан не против меня, министра Чавушоглу, а против всей Турции", - сказал он журналистам.

Чавушоглу подчеркнул, что отказ принять его самолет - "это неприемлемое ни с какой стороны решение, ни с точки зрения дипломатии, ни международного права".

"Некоторые страны Европы, а в первую очередь Нидерланды, напоминают государства периода перед Второй мировой войной. Тот же расизм, ксенофобия, агрессия. Причем наши министры по делам семьи и спорта, например, спокойно продолжают выступления в Германии, а почему-то главе МИД этого делать нельзя", - сказал он.

Правительство Нидерландов приняло решение отказать в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета Чавушоглу.