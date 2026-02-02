Часть сотрудников Лувра возобновили забастовку

Часть сотрудников парижского музея Лувр, который является самым посещаемым в мире, в понедельник возобновили забастовку.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в профсоюзе.

Бастующие требуют улучшения условий труда.

Музей остается частично открытым, при этом приоритет отдается "маршруту вокруг шедевров", среди которых, в частности, "Мона Лиза" и "Венера Милосская".

На сайте Лувра отмечается, что некоторые залы могут остаться закрытыми.

В своем заявлении межпрофсоюзная группа CGT-SUD-CFDT отметила, что более 300 агентов, собравшихся в понедельник утром на общем собрании, единогласно проголосовали за продолжение забастовки, начатой ​​15 декабря в знак протеста против нехватки персонала и различий в оплате труда с другими агентами Министерства культуры.

После ограбления, произошедшего 19 октября прошлого года, музей уже четыре раза был вынужден полностью закрываться и еще трижды частично открывать свои помещения.

Отметим, что во время ограбления из музея похищено восемь ценных экспонатов времен Наполеона III, включая диадему, брошь и ожерелье. По данным следствия, грабители могли заранее договориться с продавцом техники, а после преступления скрылись на скутерах и велосипедах. Их стоимость оценивается в 88 млн евро.