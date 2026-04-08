Цены на нефть упали на фоне перемирия США и Ирана
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 09:31
Цены на нефть Brent упали на фоне объявления перемирия между тандемом США и Израиля с Ираном.
Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что к 09:00 по Баку фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $14,31 (13,1%) до $94,96 за баррель. Днем ранее Brent подешевела на $0,5 (0,5%), до $109,27 за баррель.
Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $16,2 (14,34%), до $96,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,54 (0,5%), до $112,95 за баррель.
Последние новости
10:39
Юсиф Эйвазов вызван в Минкульт - ЭКСКЛЮЗИВИскусство
10:35
Онлайн-продажи билетов на междугородние автобусы в Азербайджане выросли вдвоеИнфраструктура
10:31
В аэропорту Баку пассажирам не придется извлекать жидкости из ручной клади при досмотреИнфраструктура
10:23
Фото
Азербайджан и Гамбия провели первые политические консультацииВнешняя политика
10:20
Милей примет участие в церемонии награждения Трампа в ИзраилеДругие страны
10:14
Фото
На форуме в Астане обсуждают новые инструменты борьбы с цифровым мошенничествомДругие страны
10:12
Германия, Украина и Норвегия приветствовали перемирие между США и ИраномДругие страны
09:47
Переломный момент для НАТО: Рютте проведет переговоры в ВашингтонеДругие страны
09:43