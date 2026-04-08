    Цены на нефть упали на фоне перемирия США и Ирана

    • 08 апреля, 2026
    • 09:31
    Цены на нефть упали на фоне перемирия США и Ирана

    Цены на нефть Brent упали на фоне объявления перемирия между тандемом США и Израиля с Ираном.

    Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

    Отмечается, что к 09:00 по Баку фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $14,31 (13,1%) до $94,96 за баррель. Днем ранее Brent подешевела на $0,5 (0,5%), до $109,27 за баррель.

    Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $16,2 (14,34%), до $96,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,54 (0,5%), до $112,95 за баррель.

